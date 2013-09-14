Сьогодні святкують День українського кіно



«Місія кіномитців, працівників кінематографії надзвичайно важлива, адже мистецтво кіно має великий вплив на естетичне та духовне виховання людини, формування її поглядів та переконань», - йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його сайті.

На думку Януковича, на сьогодні вже можна говорити про позитивні зрушення у сфері кіно. Зокрема, за його словами, створено правові засади для його розвитку в ринкових умовах, у прокат виходять різножанрові стрічки, успішно репрезентує своє мистецтво талановита молодь, здійснюється програма з відновлення української класики, зростає глядацький попит на вітчизняний фільм.

Президент висловив впевненість, що держава і надалі сприятиме реформуванню кінематографічної галузі, її конкурентоспроможності.

У свою чергу Азаров відзначив, що вагомий внесок вітчизняних кіномитців у світову кінематографічну спадщину прославив Україну у світі.

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«Сьогодні український кінематограф надихають процеси відродження. Переконаний, що завдяки спільним зусиллям держави, творчих працівників національний кінопродукт і надалі посідатиме гідне місце у світовому культурному просторі, а молоді кіномитці будуть примножувати досягнення української кіношколи та продовжать її кращі традиції», - підкреслюється у вітанні прем’єра, повідомляється на Урядовому порталі.

Президент та прем’єр побажали кіномитцям та прихильникам українського кіно здоров’я, нових здобутків, добра і творчої наснаги.