УЗ пропонує включити в проект держбюджету покупку поїздів на 10 млрд

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») через зношування залізничного транспорту та для забезпечення комфортних умов перевезення пасажирів пропонує включити в проект державного бюджету на 2014 рік кошти на купівлю нових пасажирських вагонів та приміських поїздів на суму близько 10 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Укрзалізниця» уточнила, що на оновлення пасажирського рухомого складу в держбюджеті 2014 має бути виділено 5,934 млрд грн.

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«На ці кошти для пасажирів можна закупити 300 купейних вагонів для курсування в міждержавному та внутрішньому сполученнях, 100 плацкартних вагонів, 52 вагона типу СВ, 41 пасажирський вагон, пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів-колясочників) і 7 спеціалізованих вагонів» , - повідомили в прес-службі.

Крім того, «Укрзалізниця» пропонує виділити 4,05 млрд грн на придбання рухомого складу для приміських перевезень. На ці кошти залізниця планує закупити 39 електропоїздів та 10 дизель-поїздів.

За даними прес-служби, «Укрзалізниця» також направила пропозиції до Міністерства інфраструктури України про виділення бюджетних коштів на будівництво автомобільної складової залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві на суму 455,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович, згідно з Національним планом на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», доручив до листопада 2013 закупити для потреб залізниць за рахунок державного бюджету 200 купейних вагонів, а також 41 пасажирський вагон, обладнаний місцями для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями.