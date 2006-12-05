Про що молить Бога Бурджанадзе

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ балотуватиметься на другий президентський термін в 2008 році.

Таку думку голова парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ висловила в ексклюзивному інтерв`ю агентству УНІАН.

«Безумовно, і дай Бог, щоб це було так. Я щиро бажаю, щоб Президент був настільки успішним в своїй діяльності, щоб він без проблем виграв другі президентські вибори. І справа тут не тільки особисто в М.Саакашвілі, а справа в тому, якщо він виграє наступні вибори, країна рухатиметься вперед», - упевнена Н.Бурджанадзе.

Кажучи про конкурентів чинного Президента, вона відзначила, що багато що буде залежати від того, якими будуть подальші два роки. «Поки, признатися чесно, я не бачу серйозної альтернативи М.Саакашвілі і його команді. Це не означає, що команда ідеальна, безумовно, в команді ще будуть зміни. Але серйозний конкурент навряд чи з`явиться. Хоча я упевнена, що у народу повинен бути вибір. Одна-дві гідних людини, які бачать програму розвитку своєї країни. Це нормально. До цього процесу ми повинні прийти», - сказала Н.Бурджанадзе.

Вона також завірила, що за жодних умов не балотуватиметься в 2008 році на пост Президента Грузії. «На наступних виборах – у жодному випадку! І не дай Бог, щоб така необхідність виникла. Я її просто виключаю», - підкреслила Н.Бурджанадзе.

Спікер нагадала, що вже керувала країною і фактично була її Президентом, але це «були найважчі дні в житті». «Мені доводилося спати по 2-3 години в добу, практично сидячи в кріслі в своєму кабінеті. Це була величезна відповідальність. Знаю, багато хто не повірить, що я не хочу балотуватися на пост Президента. Але я гранично відверта. Якби Грузія була такою країною, як Швейцарія або Австрія, якби у нас сьогодні не було ран, що кровоточили, в Абхазії і Південній Осетії, може, я б і захотіла очолити країну. Але зараз це великий особистий ризик. На нього можна піти, тільки розуміючи, що є єдиним порятунком свого народу», - додала вона.