Генпрокуратура просить РФ передати Україні справу рибалки Федоровича

Звернення ГПУ ґрунтується на положеннях Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Генпрокуратура наголошує на необхідності проведення спільного об''єктивного і всебічного розслідування всіх обставин інциденту.

На тему: У ЗМІ з'явилися кадри тарана човна українських рибалок росіянами (відео)

Зокрема, українська сторона звернулася з проханням вирішити питання про можливість повернення Федоровича в Україну, обравши йому запобіжний захід, не пов'язаний з обмеженням свободи пересування.

Довідка УНІАН. 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Один член екіпажу – Федорович – був врятований. Після зіткнення він потрапив до лікарні в Єйську (Краснодарський край РФ), звідки його згодом виписали.

21 липня Слідчим відділом Прикордонного управління Краснодарського краю стосовно Федоровича було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 КК РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів). Він чекає суду в Єйську.

Федорович заявив, що катер російських прикордонників умисно протаранив український баркас.

28 серпня телеканал "1+1" у програмі ТСН обнародував відеосюжет про зіткнення. На відео видно, як судно прикордонників переслідує човен рибалок, а ті намагаються втекти від погоні, а через деякий час відбувається зіткнення. Також чутно, як чоловіки з російського судна закликають один одного ще раз ударити баркас, який вже й так почав тонути.

29 серпня начальник Сектора зв'язків з громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці Ольга Чорна повідомила, що цей відеосюжет залучено до матеріалів слідства.

12 вересня Єйський районний суд відхилив касаційну скаргу адвоката Федоровича на рішення про порушення стосовно нього кримінальної справи.

14 вересня Департамент інформації і преси МЗС Росії за підсумками російсько-українських консультацій з урегулювання інциденту в Азовському морі повідомив, що справу Федоровича буде врегульовано в рамках законодавства РФ.

МЗС України за підсумками цих консультацій зажадало об'єктивно і всебічно розслідувати інцидент, а також повернути на Батьківщину Федоровича.

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону подало клопотання про зміну міри запобіжного заходу Федоровичу з підписки про невиїзд на взяття на поруки.