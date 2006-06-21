На Україну насувається спека

Завтра, 22 червня, в Україні утримається мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в центральних областях місцями сильні дощі, град.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, переважно без опадів буде лише у східній частині України.

Температура вночі становитиме 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, на Закарпатті, в південній частині та східних областях місцями 30-32°.

23-24 червня у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ, 23 червня в Карпатах та на Прикарпатті місцями сильний дощ; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. На решті території мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, лише у південних, а 23 червня і у східних областях переважно без опадів; температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, у південній частині та східних областях місцями 31-35°. В Україні подекуди грози, град.

25 червня короткочасні дощі і грози очікуються у західних та східних, а вдень місцями і у північних областях, 26 червня - вдень місцями у північних та східних областях.

На решті території у ці дні переважно без опадів. Температура суттєво не зміниться.

Завтра у Києві та області синоптики також прогнозують короткочасні дощі, грози, вночі місцями невеликі дощі.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°.

23-24 червня у столиці та області утримається мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

25-26 червня вночі переважно без опадів, вдень окремі короткочасні дощі, грози. Температура істотно не зміниться.