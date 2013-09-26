Синоптики обіцяють всього кілька днів Бабиного літа

У цей час повітря прогріється до +15 ... +18 градусів, хоча ночі будуть холодні. А ось у другій половині жовтня буде +2 ... +5 градусів. До ожеледиці і снігу радять готуватися з початку грудня.

Як розповів «Вестям» заступник голови Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, на початку жовтня погода не сильно відрізнятиметься від вересневої, хоча місцями вдарять невеликі заморозки.

«У перші дні жовтня, 1-3 числа погода очікується приблизно така ж, як зараз. Помірні дощі, менше їх буде на заході країни, температура - 2-8 градусів тепла вночі, місцями заморозки на грунті та в повітрі до -0,5 градусів. А вдень - 8-13 градусів по всій Україні, і тільки в Криму і на Закарпатті буде дещо тепліше, до 16-18 градусів тепла», - каже Прокопенко.

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За словами синоптиків, період сухої погоди і невеликого підвищення температури можливий з 4 по 10 жовтня. «Загалом жовтень - дуже мінливий місяць. Були випадки, коли і в повітрі морози доходили до 8 градусів, але не можна говорити, що це повториться», - додав Прокопенко.

Жовтневий «просвіт» досить висушить грунт для того, щоб закінчити осінню посівну кампанію, яку у вересні перервали дощі. «З 30 вересня по 4 жовтня ймовірні невеликі дощі лише у північно-східних регіонах, на решті території - без опадів, - уточнює заввідділом аграрної метеорології Тетяна Адаменко.

Вона пояснює: з 5-7 жовтня сподіваємося на формування антициклону. «Тобто, можливо, буде період гарної сонячної погоди. Це забезпечило б просихання грунту, необхідне для того, щоб закінчити сівбу озимих культур до середини місяця. Хоча для основної частини території це будуть пізні, так звані ризиковані посіви. Тільки для південних областей нормальний термін - до кінця жовтня , - каже фахівець.

Маленьке бабине літо в жовтні обіцяють народні синоптики. Так, за словами народника Валерія Некрасова, в цілому другий місяць осені буде похмурим і прохолодним.

«Сонце визирне в проміжку між 7 і 9 числом, вдень буде до +15, чи не більше, але вночі холодно, 2-3 градуси. У другій половині місяця почнуться заморозки, поки на грунті, буде сильний вітер змінних напрямків. Сезон футболок закінчений», - додає Некрасов.

До речі, синоптик каже, що не пам'ятає ще такого короткого бабиного літа.