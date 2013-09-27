Синоптики оголосили всеукраїнський шторм, обіцяють сильний дощ і вітер

27 вересня у південній та східній частинах території України очікуються окремі пориви вітру 15-20 м/с, в горах Криму – 25-28 м/с.

Уночі в східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях – місцями сильні дощі, у західних областях подекуди на грунті, а в Карпатах і – в повітрі спостерігатимуться заморозки 0...+3 °С.

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Як повідомляв УНІАН, після дощового вересня Україні обіцяють прохолодний жовтень. У першій половині місяця як співробітники Укргідрометцентру, так і народні синоптики пророкують всього кілька сонячних і теплих днів.