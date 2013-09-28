У МВС заявили, що підстав для ексгумації тіла Мазурка немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ МВС України в місті Києві Руслан Могильний.

“На даний час у нас не має підстав проводити ексгумацію, враховуючи, що його вина (за вбивства охоронців у “Каравані”) доведена”, - сказав він, зауваживши, що ексгумація може бути проведена або в разі виникнення необхідності під час розслідування інших епізодів, або якщо буде відповідне звернення родичів, і прокуратура надасть відповідний дозвіл.

“Якщо буде доцільно, будемо розглядати це питання. Але наразі підстав у нас немає, щоб брати у нього щось на дослідження”, - зазначив слідчий.

Могильний також зазначив, що на сьогодні Мазурок перевіряється на причетність до скоєння 6 вбивств та 2 замахів на вбивство, за якими, зокрема, відкрито 6 кримінальних проваджень. За словами Могильного, не беручи до уваги злочин, скоєний Мазурком у «Каравані», він перевірявся на скоєння ще 12 вбивств, стосовно 6 з них підозри не підтвердилися.

Пояснюючи мотиви, через які Мазурок скоював вбивства, слідчий зазначив, що Мазурок не був кілером, а був “ревнивою людиною”, тобто, як пояснив Могильний, після сварок з дружиною він на кілька днів йшов з дому, залишаючи мобільний телефон і в цей час скоював злочини.

“Я вважаю, у нього були відхилення на грунті ревнощів”, - додав Могильний.

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Відповідаючи на запитання, як довго може проводитись розслідування за епізодами, що залишились не розкритими, Могильний сказав: “Це питання експертного дослідження, оскільки дуже великий обсяг предметів, які треба перевірити та порівняти. Думаю, це займе місяць-два”.

Також слідчий зазначив, що в разі доведення вини Мазурка у скоєнні ще 6 злочинів, кримінальне провадження буде закрито у зв’язку із смертю підозрюваного.

У відповідь на запитання, чи не з’являться ще якісь злочинні епізоди, на причетність до яких Мазурок перевірятиметься, Могільний сказав: “Якщо до цього моменту не з’явилися. То вже ні”.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, й вживаються заходи щодо його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області 1974 року народження Мазурок.

7 листопада в Києві був знайдений мертвим чоловік, схожий на Мазурка. За даними міліції, людина заподіяла собі смерть, вистреливши у скроню з пістолета. В МВС уточнили, що в одязі самовбивці був знайдений паспорт на ім'я Мазурка.

8 листопада міліція повідомила, що згідно з перевіркою, відбитки пальців рук ідентичні слідам пальців рук, вилучених під час огляду місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».