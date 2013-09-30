У Криму оголошено штормове попередження, у горах може піти сніг

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДержНС, 1-3 жовтня - сильні, місцями дуже сильні дощі, в горах можливий сніг, посилення північно-східного вітру до 15-20 м/с, місцями - до 30 м/с.

4, 5, 6 жовтня очікується зниження нічних температур повітря від 6 до 1 градуса тепла, в степових і передгірних районах на поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів морозу.

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«Рятувальники закликають громадян бути обережними під час негоди, і дотримуватись правил безпеки під час зливи і сильного вітру. Особливу увагу варто приділити безпеці дітей і літніх людей», - говориться в повідомленні.