Нацбанк випустив монети, присвячені звільненню Донбасу (фото)

Вчора 30 вересня НБУ ввів в обіг пам'ятні монети номіналом 10 і 5 гривень «Звільнення Донбасу від фашистських загарбників».

Як повідомили в прес-службі НБУ, випуск цих монет присвячений ювілейній даті - 70-річчю звільнення Донбасу від окупантів.

Монета «Звільнення Донбасу від фашистських загарбників» номіналом 10 гривень виготовлена ​​зі срібла тиражем 3 тисячі штук. Її продають за 575 грн.

Монета номіналом 5 гривень виготовлена ​​з нейзильберу, її тираж 30 тисяч штук, а вартість - 20 грн.

Над створенням монет працювали художники та скульптори: Володимир Атаманчук, Святослав Іваненко, Світлана Дуденко та Роман Чайковський.