Нацбанк випустив монети, присвячені звільненню Донбасу (фото)
13:19, 01 жовтня 2013Суспільство
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Монета номіналом 10 грн насправді вартує 575 грн.
Срібних монет до Дня визволення Донбасу випущено 3 тисячі / Фото: donetsk.comments.ua
Вчора 30 вересня НБУ ввів в обіг пам'ятні монети номіналом 10 і 5 гривень «Звільнення Донбасу від фашистських загарбників».
Як повідомили в прес-службі НБУ, випуск цих монет присвячений ювілейній даті - 70-річчю звільнення Донбасу від окупантів.
Монета «Звільнення Донбасу від фашистських загарбників» номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла тиражем 3 тисячі штук. Її продають за 575 грн.
Монет номіналом 5 грн випустили 30 тисяч / Фото: donetsk.comments.ua
Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу, її тираж 30 тисяч штук, а вартість - 20 грн.
Над створенням монет працювали художники та скульптори: Володимир Атаманчук, Святослав Іваненко, Світлана Дуденко та Роман Чайковський.
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