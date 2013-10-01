Нацбанк випустив монети, присвячені звільненню Донбасу (фото)

13:19, 01 жовтня 2013
Суспільство
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Монета номіналом 10 грн насправді вартує 575 грн.

Срібних монет до Дня визволення Донбасу випущено 3 тисячі / Фото: donetsk.comments.ua

Вчора 30 вересня НБУ ввів в обіг пам'ятні монети номіналом 10 і 5 гривень «Звільнення Донбасу від фашистських загарбників».

Як повідомили в прес-службі НБУ, випуск цих монет присвячений ювілейній даті - 70-річчю звільнення Донбасу від окупантів.

Монета «Звільнення Донбасу від фашистських загарбників» номіналом 10 гривень виготовлена ​​зі срібла тиражем 3 тисячі штук. Її продають за 575 грн.

Монет номіналом 5 грн випустили 30 тисяч / Фото: donetsk.comments.ua

Монета номіналом 5 гривень виготовлена ​​з нейзильберу, її тираж 30 тисяч штук, а вартість - 20 грн.

Над створенням монет працювали художники та скульптори: Володимир Атаманчук, Святослав Іваненко, Світлана Дуденко та Роман Чайковський.

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