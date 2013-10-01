Swissport намагається змусити Єврокомісію втрутитися в конфлікт з МАУ

Міжнародна компанія Swissport International Ltd., яка разом з українським перевізником «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) створила спільне підприємство з наземного обслуговування повітряних суден в аеропорту «Бориспіль» Swissport Ukraine, закликає Європейську комісію вплинути на уряд України і суди для вирішення конфлікту з найбільшим українським перевізником МАУ.

Про це сказано в листі президента компанії Swissport Пера Утнегарда на ім'я глави Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, текст якого має УНІАН.

Утнегард вважає, що Київський апеляційний суд безпідставно прийняв навесні 2013 року рішення на користь МАУ, колишнього міноритарного акціонера компанії Swissport Ukraine, згідно з яким Swissport International Ltd. повинна була продати МАУ контрольний пакет акцій спільного підприємства.

«У цьому зв'язку ми закликаємо Європейську комісію використовувати свій вплив на український уряд та інші політичні, економічні та судові інстанції з тим, щоб відкликати це незаконне рішення», - сказано в листі президента Swissport International Ltd. Утнегарда. Також Утнегард повідомляє, що компанія подала апеляцію на рішення Київського апеляційного суду, однак вважає, що можливість перегляду цього рішення існує лише при достатньому тиску з боку Європейського Союзу.

Разом з тим, в МАУ вважають дії Swissport International спробами "за всяку ціну добитися неправомірного судового рішення". У коментарі авіакомпанії, текст якого має УНІАН, говориться: «Тривалі і настійні спроби лобіювання інтересів приватної компанії за допомогою апелювання до державних органів, преси, громадськості України та керівників Євросоюзу націлені на те, щоб будь-якою ціною домогтися неправомірного судового рішення на свою користь».

В авіакомпанії роз'яснили, що на даний момент касаційна скарга компанії Swissport знаходиться на розгляді у Вищому господарському суді України, а судове засідання призначено на 2 жовтня. «Остаточне рішення щодо касації не прийнято. Але, за відсутності юридичних аргументів для суду, керівництво Swissport самозабутньо стверджує, ніби «існує можливість перегляду раніше прийнятого рішення за умови здійснення достатнього тиску з боку ЄС», - наголошується в коментарі авіакомпанії.

У МАУ ще раз нагадали, що рішення будь-яких спірних питань має здійснюватися виключно в рамках правового поля, без використання адміністративних і політичних методів тиску. При цьому в МАУ висловили сподівання, що державні органи України дадуть відсіч спробам тиску на них. «Інсинуації про виборче правосуддя, які поширює Swissport International Ltd, підривають довіру до нашої країни, знижують її інвестиційну привабливість і дійсно здатні завдати шкоди національним інтересам України», - зазначають у МАУ.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня авіакомпанія «МАУ» заявила, що вважає безпідставними і такими, що підривають репутацію звинувачення, висловлені компанією «Swissport» на адресу МАУ про нібито штучне затягування судового розгляду між компаніями.

Крім того в МАУ підкреслили, що керівництво «Swissport» продовжує поширювати завідомо неправдиву інформацію, метою якої є надання тиску на українські судові органи, в компетенції яких знаходиться розгляд господарського спору між МАУ і Swissport.

У МАУ також вказували, що «Swissport» спекулює іменами керівників Євросоюзу з метою домогтися неправосудного судового рішення на свою користь.

Спір між компанією МАУ та Swissport триває кілька років. За інформацією ЗМІ, у 2006 році Swissport International придбала у «Міжнародних авіаліній України» частку в компанії «Інтеравіа», яка в подальшому була перейменована в компанію Swissport Ukraine. На той момент МАУ погодилася на запропоновані умови в надії отримати надійного партнера і надалі отримувати комерційну вигоду від розподілу дивідендів. Одночасно з операцією купівлі-продажу МАУ був нав`язаний на невигідних умовах договір на 3 роки, згідно з яким авіакомпанія змушена була оплачувати компанії Swissport Ukraine послуги наземного обслуговування за ціною, яка значно перевищувала ринкову. Очікування з приводу надходжень доходів від виплати дивідендів також не виправдалися.

Після приватизації авіакомпанії «МАУ» у квітні 2011 року між МАУ і Swissport International неодноразово проводилися переговори за участю акціонерів авіакомпанії з метою досягти домовленості про взаємовигідні умови партнерства, які відповідають законам ринку. При цьому всі пропозиції МАУ були відхилені і 6 березня 2012 року на зборах акціонерів, ініційованих компанією Swissport International, в порушення умов договору між учасниками, виключно голосами представників Swissport International, було прийнято рішення про «розмиття» частки МАУ в компанії Swissport Ukraine. В якості захисного засобу авіакомпанія «МАУ» в червні 2012 року звернулася до суду, який в результаті прийняв рішення на користь українського авіаперевізника.

Згідно з судовим рішенням, прийнятим 27 березня 2013, 100% акцій компанії Swissport Ukraine перейшли у власність МАУ.

Після цього Swissport Ukraine знову була перейменована в «Інтеравіа».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). Авіакомпанія здійснює рейси до столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. МАУ має намір в 2013 році збільшити пасажиропотік на 60% - до 4,4 млн осіб.