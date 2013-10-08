Фонд гарантування вкладів обіцяє вкладникам відшкодування всієї суми

Згідно з повідомленням, директор-розпорядник фонду Олена Шарова спростувала будь-які заяви про зниження гарантій фонду за внесками. «В Україні вкладникам завжди гарантувалося і надалі гарантовано відшкодування в розмірі 100% їхніх вкладів в одному банку, але не більше від гарантованої суми відшкодування», - сказала Шарова.

При цьому директор-розпорядник фонду вважає недоцільним скасування гарантій за внесками в іноземній валюті. « Це повністю відповідає рекомендаціям Міжнародної асоціації страховиків депозитів, а також найкращій світовій практиці - майже в 80% країн світу валютні вклади гарантовані», - зазначила вона.

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Також повідомляється, що вкладники ліквідованих фондом банків - «Ерде Банк» і «Таврика» - отримали 96,5% і 98,9% загальної суми відшкодування відповідно.

Як повідомляв УНІАН, банкіри вважають за доцільне знизити суму гарантованого відшкодування вкладникам ліквідованого банку до 70% суми вкладу, а також виключити з системи гарантування державою вклади в іноземній валюті.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в 1999 році і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

З другого кварталу 2013 року фонд ввів диференційовані регулярні внески для банків, і за новою методикою розмір внеску банку до фонду залежить від середньозваженої процентної ставки банку за вкладами, частки вкладів фізичних осіб у пасивах банку і співвідношення валютних і гривневих вкладів у депозитному портфелі.