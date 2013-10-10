ВР ухвалила закон, який має забезпечити Крим інвестиціями

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 244 народних депутата із 383 зареєстрованих у сесійній залі.

Метою закону є створення сприятливих умов для комплексного та збалансованого розвитку Криму шляхом забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу, залучення інвестицій та оптимального здійснення інвестиційної діяльності.

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Дія законупоширюється на суспільні відносини, пов'язані з провадженням інвестиційної діяльності на території АРК.

Особливостями провадження цієї діяльності є: стимулювання економічного та соціального розвитку Автономної Республіки Крим; залучення інвестицій у пріоритетні сфери розвитку автономії, а саме - в розвиток туристичної галузі, рекреаційного потенціалу, стимулювання рекреаційної діяльності і забезпечення ефективного використання рекреаційних ресурсів, розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць; створення сприятливого інвестиційного клімату для забезпечення реалізації природного та економічного потенціалу Криму; запровадження енергозберігаючих та екологічно прийнятних технологій виробництва.

Реєстрація інвестиційних проектів здійснюється на добровільних засадах за поданням інвестора або суб’єкта господарювання, що реалізує такий проект.

Рада міністрів Криму здійснює: відбір інвестиційних проектів для реалізації їх на території автономії; за результатами відбору у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, внесення Кабінету міністрів України пропозицій про надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, що реалізують інвестиційні проекти на території Криму відповідно до цього закону; реєстрацію інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися підтримка за рахунок коштів бюджету АРК в порядку, встановленому Верховною Радою Криму; створення сприятливих умов для інвесторів та реалізації інвестиційних проектів.

Анулювання реєстрації інвестиційного проекту є підставою для припинення права користування земельною ділянкою, наданою із земель державної або комунальної власності відповідно до цього закону з метою реалізації інвестиційного проекту. Також анулювання припиняє право на отримання суб’єктом господарювання, що реалізує інвестиційний проект, податкових пільг.

Підставою для анулювання реєстрації інвестиційного проекту є: недотримання інвестором або суб’єктом господарювання, що реалізує інвестиційний проект, умов зареєстрованого інвестиційного проекту та/або договору про умови реалізації інвестиційного проекту на території Криму; заява інвестора або суб’єкта господарювання, що реалізує інвестиційний проект, про анулювання реєстрації такого проекту; банкрутство чи ліквідація суб’єкта господарювання, що реалізує інвестиційний проект.

Також законом визначено, що особливості оподаткування діяльності суб'єктів, що реалізують зареєстровані відповідно до цього закону інвестиційні проекти на території Криму, визначаються Податковим кодексом. Особливості справлення ввізного мита суб'єктів, що реалізують зареєстровані відповідно до цього закону інвестиційні проекти, визначаються Митним кодексом.

Прикінцевими положеннями закону вносяться зміни, зокрема, до частини 2 статті 134 Земельного кодексу, згідно з якими, не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі надання земельних ділянок суб’єктам господарювання, що реалізують відповідно до Закону “Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим”, зареєстровані в установленому порядку інвестиційні проекти.

Надання такої земельної ділянки у власність здійснюється згідно із законодавством після завершення строку реалізації інвестиційного проекту, за умови виконання суб’єктом господарювання договору про умови реалізації цього інвестиційного проекту на території Криму.