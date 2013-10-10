Азаров вважає ЄС надто пасивним у питанні реверсу газу зі Словаччини

16:41, 10 жовтня 2013
Суспільство
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Україні незрозуміла пасивна позиція Європейського Союзу в питанні налагодження реверсних поставок газу через територію Словаччини до України

Азаров заявив, що Україні незрозуміла пасивність ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з комісаром Євросоюзу з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

«Нам складно зрозуміти, чому так важко йдуть переговори із Словаччиною, таким же, як і ми, членом Європейського енергетичного співтовариства», - сказав Азаров.

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Він зазначив, що Словаччина є сусідом України і членом Європейського Союзу, і невирішеність питання про поставки газу ускладнює позиції України в газових переговорах з Російською Федерацією.

«Невирішеність цього питання (поставок газу — УНІАН) до сьогодні змушує порушувати питання про політику Європейського Союзу. Зрозуміло, що будь-яка затримка в цьому питанні ускладнює наші переговорні позиції з Росією. Постає запитання - це політика Словаччини, політика Росії чи політика Європейського Союзу?», - сказав Азаров.

Нагадаємо, 24 вересня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський повідомив журналістам, що Словаччина не має повної ясності і можливості для відкриття реверсного потоку до України без домовленостей з «Газпромом», який поставляє цей газ. А погоджувати реверс, як зазначав Томбінський, необхідно з усіма учасниками процесу.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія повинна була дати юридичну оцінку пропозиціям України і Словаччини щодо реверсних поставок газу до кінця вересня. Раніше директор секретаріату Енергетичного співтовариства Янеш Копач зазначав, що поставки природного газу із Словаччини до України в реверсному режимі можуть початися вже до кінця поточного року, проте це питання безпосередньо залежить від активності дій НАК «Нафтогаз України» в цьому питанні.

Україна почала купувати газ в країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Уряд розраховує укласти контракт на поставки природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

На думку міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, відкриття маршруту поставок природного газу через територію Словаччини дасть змогу Україні повністю диверсифікувати його поставки на територію країни.

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