Емір Кустуріца візьме участь у всеукраїнському концертному турі «Ми єдині»

11:49, 17 жовтня 2013
Суспільство
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В Україні 19 жовтня - 9 листопада відбудеться масштабний концертний тур «Ми єдині», присвячений 70-річчю від початку визволення України від фашистських загарбників.

Ідея туру «Ми єдині» - збереження історичної пам`яті та правди

Як повідомили УНІАН організатори - міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі», тур пройде великими містами України. Відкриється тур концертом у Севастополі 19 жовтня о 18.00 на площі Нахімова. Того ж дня о 16.00 у Севастопольській міській раді відбудеться прес-конференція з приводу старту всеукраїнського туру «Ми єдині».

«Ідея туру «Ми єдині» - збереження історичної пам`яті та правди, розвиток у молодих людей почуття патріотизму та любові до Батьківщини, реалізованих за принципом народної дипломатії. На сцени міст зійдуть творчі колективи, ветерани, відомі і шановані громадяни країн, які брали участь у визволенні України та Великій Перемозі», повідомили організатори.

У різних містах України виступлять гурти «Скай» (Україна), «Чайф» (Росія), «Різні люди» (Україна, Росія), «Антитіла» (Україна), «Кубанський козачий хор» (Росія), «Пісняри» (Білорусь), Емір Кустуріца та TheNoSmokingOrchestra (Сербія), «Брати Карамазови» (Україна).

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