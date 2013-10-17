Емір Кустуріца візьме участь у всеукраїнському концертному турі «Ми єдині»

Як повідомили УНІАН організатори - міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі», тур пройде великими містами України. Відкриється тур концертом у Севастополі 19 жовтня о 18.00 на площі Нахімова. Того ж дня о 16.00 у Севастопольській міській раді відбудеться прес-конференція з приводу старту всеукраїнського туру «Ми єдині».

«Ідея туру «Ми єдині» - збереження історичної пам`яті та правди, розвиток у молодих людей почуття патріотизму та любові до Батьківщини, реалізованих за принципом народної дипломатії. На сцени міст зійдуть творчі колективи, ветерани, відомі і шановані громадяни країн, які брали участь у визволенні України та Великій Перемозі», повідомили організатори.

У різних містах України виступлять гурти «Скай» (Україна), «Чайф» (Росія), «Різні люди» (Україна, Росія), «Антитіла» (Україна), «Кубанський козачий хор» (Росія), «Пісняри» (Білорусь), Емір Кустуріца та TheNoSmokingOrchestra (Сербія), «Брати Карамазови» (Україна).