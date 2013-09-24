Moody's знизив рейтинг шести українських компаній

Це компанії «Метінвест», «Донецьксталь», «Миронівський хлібопродукт», «Лемтранс» і Ferrexpo, а також найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК.

Про це повідомляється на сайті агентства.

21 вересня Moody's знизив рейтинг державних облігацій України до рівня «Caa1» з «B3» з можливістю подальшого перегляду в бік зниження через низьку ліквідність української банківської системи, а також серйозного тиску на державні резерви, обумовленого попитом населення на валюту і необхідністю здійснити значні боргові виплати до кінця 2014 року.

«Рейтинг знижений для емітентів Мetinvest BV, Fintest Trading Co Limited («Донецьксталь»), MHP SA, Lemtrans LLC і Ferrexpo Plc. Крім того, рейтинг знижений для компанії DTEK Holdings BV (ДТЕК). Moody's також знизив рейтинги за національною шкалою для 4 компаній, зокрема, до «Baa3.ua» щодо Fintest Trading Co Limited, MHP SA і Lemtrans LLC і до «Baa2.ua» щодо Metinvest BV» , - сказано в повідомленні.

Відзначається, що рейтинги також знижені щодо євробондів, випущених зазначеними компаніями.

При цьому в агентстві повідомили, що характеристики зазначених компаній сильніші за рейтингові позиції, однак корпоративні рейтинги відображають суверенні, тому що зазначені компанії складають ділове середовище України і оперують в умовах її судової, фінансової, боргової та регуляторної політики.

Як зазначають в агентстві, рейтинги компаній будуть переглянуті відразу після перегляду суверенних рейтингів країни - як у бік поліпшення, так і у бік погіршення. «Рейтинги компаній можуть бути поліпшені у разі загального поліпшення рейтингів країни за умови, що ділові позиції компаній не погіршаться через вплив корпоративних негативних чинників» , - наголошується в релізі Moody's .

Як повідомляв УНІАН, раніше служба кредитних рейтингів Standard & Poor's віднесла Україну до групи країн з найбільшими страновим та галузевими ризиками, в тому числі в банківському секторі (10-а група).

У свою чергу, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз рейтингу України до "негативного " ​​зі "стабільного", при цьому підтвердивши довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті "В".