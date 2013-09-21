Moody's знизив рейтинг єврооблігацій України

Про це йдеться в прес-релізі агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Зниження рейтингу продиктоване побоюваннями щодо ліквідності української банківської системи, а також наповнення державних резервів, що відчувають серйозний тиск з боку попиту населення на валюту, а також через необхідність здійснення значних боргових виплат до кінця 2014 року», - сказано в релізі. У Moody's назвали загрозливим розмір держрезервів, які, за даними агентства, станом на кінець серпня становили 19,7 млрд дол., що на 30% менше показника наповнення держрезервів на кінець серпня 2012 року.

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«Крім того, істотним чинником ризику є ситуація з переговорами України і МВФ щодо відновлення програми фінансування», - наголосили в агентстві.

На думку аналітиків Moody's, вплив на зниження рейтингів мало також погіршення відносин України з Росією у світлі можливого підписання Угоди про асоціацію з ЄС в листопаді 2013 року.

Крім того, агентство знизило рейтинг Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами до рівня «Caa1» із «B3», оскільки боргові зобов'язання агентства повністю забезпечені державними гарантіями.

У Moody's також відзначили, що нинішнє зниження рейтингів друге з грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше служба кредитних рейтингів Standard & Poor's підтвердила приналежність банківського сектора України («В/Негативний/В»; рейтинг за національною шкалою: «uaA-») до групи країн з найбільшими країновими і галузевими ризиками (10-а група країн). Серед негативних чинників експерти виділили труднощі, пов'язані із забезпеченням зовнішнього фінансування і фінансування бюджету, що в комплексі з високим політичним ризиком обумовлює послаблення економічної стійкості, а також значний економічний дисбаланс, що склався до кризи 2008 року, і схильність до ризику послаблення курсу національної валюти, що має негативний вплив на стійкість банківського сектора, а також дуже високий кредитний ризик, обумовлений агресивними стандартами кредитування і андеррайтингу українських банків і недостатньо розвиненою платіжною культурою.

У свою чергу міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз рейтингу України до "негативного" зі "стабільного", при цьому підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті "В".