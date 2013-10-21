У Донецькій області міліція закрила "конвертаційний центр" з обігом у 600 мільйонів

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ Міндоходів у Донецькій області, для своєї нелегальної діяльності 40-річний житель Донецька орендував офісне приміщення в одному з центральних районів міста. Разом з іншими членами злочинної групи він зареєстрував сім фіктивних підприємств з метою документального оформлення безтоварних операцій, завищення валових витрат підприємств-клієнтів та безпосередньо для конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову. За два роки діяльності оборот проконвертованих коштів склав понад 600 мільйонів гривень.

Керівник нелегальної угруповання особисто здійснював функції загального контролю, спілкувався з клієнтами, працював з банківською системою «Клієнт-Банк», а також знімав готівку в банках. Інші члени конвертаційного центру виконували відповідно функції бухгалтерів, кур'єрів і «вербувальників».

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Серед їхніх клієнтів були керівники як промислових, так і торговельних і сільськогосподарських підприємств різних регіонів України.

У своїй незаконній діяльності учасники угруповання користувалися розрахунковими рахунками, відкритими в різних банках. У цілому діяльність конвертаційного центру була досить законспірованою: в офісі здійснювався відеоконтроль за входом в приміщення, а відбір клієнтів проводився членами угрупування дуже ретельно, за рекомендацією рідних і близьких знайомих. Крім того, готівкові кошти за погашеними векселями знімалися іноземцями - громадянами Литви у зв'язку з тим, що їхнє місцезнаходження і пересування територією України було складно відстежити.

Під час проведення обшуку з офісу «конвертаторів» слідчі і оперативні співробітники вилучили 16 векселів на загальну суму 42,2 млн гривень, комп'ютерну техніку, яка містить докази злочинної діяльності, 6 печаток фіктивних фірм і 14 тис гривень готівкою.

Відомості про кримінальне правопорушення в даний час внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статей Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.