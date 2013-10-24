Польські прикордонники зловили дев'ятьох нелегальних робітників із України

Працівники Прикордонної служби Польщі затримали дев'ятьох громадян України за роботу без письмового контракту, що є порушенням польського законодавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польських прикордонників, відзначивши, що українці через це порушення будуть змушені добровільно залишити Польщу та не зможуть знову в'їхати до країни у найближчий рік.

Прикордонники нагадали, що письмовий договір між працедавцем та працівником повинен бути підписаний як у випадку виконання роботи за спрощеною системою працевлаштування, так і у випадку роботи за офіційно виданим дозволом.

При цьому цей документ іноземець повинен мати на руках ще до того, як почав працювати.

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Прес-служба зазначила, що затримані українці працювали на фірму з виробництва цвинтарних вінків у містечку Костшин на заході Польщі.

Їхньому працедавцю за нелегальне працевлаштування загрожує штраф у сумі щонайменше близько 1 тис. доларів.

"Суд визначить для нього розмір штрафу, який складе як мінімум 3 тисячі злотих. Якщо виявиться, що він увів іноземців в оману (переконував, що не треба контракту - УНІАН), то йому може загрожувати штраф у розмірі 10 тисяч злотих (1дол. = 3,1зл.)",- зазначили в прес-службі.

Прикордонники також додали, що українці, котрим видано рішення про заборону в'їзду до Польщі на рік, можуть просити польську владу скоротити цей термін (наприклад, аргументуючи тим, що працедавець ввів їх в оману - УНІАН).

Довідка УНІАН. Громадяни України можуть працювати у Польщі до шести місяців в році без офіційного дозволу на роботу у випадку наявності заявки на працевлаштування, яку оформляє у відповідних органах польський працедавець. Для роботи довше, ніж цей термін - необхідно отримувати офіційний дозвіл.

За першу половину цього року польські працедавці зареєстрували для українців майже 140 тис. заявок на роботу та оформили 9,5 тис. офіційних дозволів, а за весь минулий рік - понад 220 тис. та майже 20 тис., відповідно.

Громадяни України складають найчисленнішу групу серед усіх іноземців, котрі працюють у Польщі.