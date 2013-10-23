Львівські прикордонники затримали крадений раритетний "Порше 911 Каррера"

У міжнародному автомобільному пункті пропуску “Рава-Руська” Львівської митниці прикордонники затримали раритетний автомобіль "Порше 911 Каррера”, який, за попередніми даними, міг бути викрадений в одній з країн ЄС.

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник, 22 жовтня у міжнародний автомобільний пункт пропуску “Рава-Руська” Львівського прикордонного загону на в’їзд в Україну прибув легковий автомобіль марки "Порше 911 Каррера» 1987 року випуску під керуванням громадянина України.

Під час проходження прикордонного контролю, прикордонниками було прийнято рішення про поглиблений огляд даного автомобіля. Під час огляду було виявлено невідповідність номера кузова із номером вказаним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Також правоохоронці виявили ряд ознак, що вказують на можливе підроблення ідентифікаційного номера кузова.

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Прикордонниками було проінформовано Жовківський райвідділ МВС України у Львівській області.

За попередніми даними, цей транспортний засіб можливо викрадений в одній з країн ЄС. На даний час проводяться перевірки, щодо цього раритетного автомобіля.