Україна 27 жовтня переходить на зимовий час

Про це нагадує Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Перехід на зимовий час відбудеться згідно з постановою Кабінету міністрів № 509 від 13 травня 1996 року, відзначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 1996 року Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, на літній - в останню неділю березня. Вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби.

Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. В даний час на «літній» і «зимовий» час переходять у понад 110 країнах світу.