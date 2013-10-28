Допитали першого свідка у справі щодо втечі Мельника

На судовому засіданні Броварського міського районного суду Київської області у справі за обвинуваченням двох міліціонерів, чия службова недбалість призвела до втечі колишнього ректора Національного університету податкової служби України Петра Мельника, допитано першого свідка.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, суд допитав слідчого Олега Зайцева.

Його допит тривав понад дві години, проте дізнатися, які саме покази давав суду свідок, журналістам не вдалося, оскільки допит свідка проходив у закритому режимі.

На початку судового засідання прокурор попросив суд допитати Зайцева у закритому режимі, оскільки, на його думку, його покази можуть містити секретні дані.

Наступне судове засідання у справі має відбутися 29 жовтня о 9.30. На ньому планується допитати у відкритому режимі чотирьох свідків з боку обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц. р. під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис і 80 тис грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.

6 вересня прокуратура завершила досудове слідство у кримінальному провадженні щодо двох службових осіб органів внутрішніх справ і передала до суду обвинувальний акт за звинуваченням їх у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, внаслідок якої скоїв втечу затриманий.

Обвинуваченим міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.