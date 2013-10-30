Завтра в Україні стане трохи прохолодніше, але дощів не буде

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вночі в західних та північних областях пройде невеликий дощ.

Вночі та вранці у південній частині, центральних і східних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті 14-19°; у південній частині вночі 6-11°, вдень 13-18°.

У Києві та Київській області вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 4-9° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.