Завтра в Україні стане трохи прохолодніше, але дощів не буде
12:54, 30 жовтня 2013Суспільство
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Завтра, 31 жовтня, на території України очікується мінлива хмарність, без опадів
Завтра в Україні буде прохолодно та без опадів
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вночі в західних та північних областях пройде невеликий дощ.
Вночі та вранці у південній частині, центральних і східних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
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Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті 14-19°; у південній частині вночі 6-11°, вдень 13-18°.
У Києві та Київській області вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі по області 4-9° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.
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