Трьох чоловіків госпіталізували після магазинного скандалу

29-річний чоловік зайшов ввечері в магазин купити пиво. На касі він посварився з продавщицею. Сварка переросла у скандал. Свідками конфлікту стали двоє хлопців. Вони заступилися за жінку, скандаліст запропонував їм вийти на вулицю.

"Всі троє вийшли на вулицю. В ході з'ясування відносин, зачинщик конфлікту завдав хлопцю, який заступився за продавця, колоту рану в черевну порожнину, - повідомили в прес-службі міліції Бердянська. - Після цього, третій хлопець, друг потерпілого, відвів його в сторону, щоб надати допомогу".

Як пише Комсомольская правда, ще один перехожий, побачивши криваві розборки, спробував заспокоїти чоловіка з ножем. Але злочинець штрикнув його у груди. Новий потерпілий виявився фізично підготовленим, тому, не зважаючи на рану, він скрутив чоловіка і тримав його до приїзду міліції.

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У результаті всієї колотнечі, винуватець конфлікту теж постраждав - порізав ногу й обличчя об осколки розбитої пляшки пива. Зараз всі троє в лікарні.

Чоловік, який влаштував різанину, вже був за гратами. Зі своїх 29 років він відсидів у в'язниці 9.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Завдання тяжких тілесних ушкоджень". Вона передбачає позбавлення волі до 8 років.