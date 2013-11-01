Набули чинності нові правила оцінки майна

Згідно з новими правилами, тепер під час здійснення операцій з рухомим і нерухомим майном потрібно обов'язково одержувати оцінку його вартості. При цьому оцінювати вартість майна тепер можуть лише фахівці із спеціальним свідоцтвом.

Слід зазначити, що до 1 лютого 2014 року діятиме спеціальний перехідний період, у ході якого чинною буде оцінка, проведена також оцінювачами, які не здобули відповідної освіти.

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На думку ініціаторів запровадження нових правил оцінки, вони повинні припинити зловживання на ринку і дозволять залучити додаткові кошти на соціальні програми.

Противники нововведення, серед яких в основному учасники ринку оцінки, запевняють, що з набуттям новими правилами чинності на ринку нерухомості може виникнути колапс, пов'язаний з дефіцитом оцінювачів та істотним зростанням цін на їх послуги.

Як повідомляв УНІАН, новий порядок проведення оцінки з метою оподаткування мав набути чинності з 1 серпня 2013 року.

Проте Кабмін ухвалив рішення відстрочити на 3 місяці запровадження нових правил оцінки – до 1 листопада 2013 року.

Як пояснювала міністр юстиції Олена Лукаш, необхідність відстрочення запровадження нових правил оцінки виникла через те, що в країні не вдалося підготувати достатню кількість суб'єктів оцінної діяльності.

У середині жовтня голова ради «Українського товариства оцінювачів» Олексій Амфітеатров висловив сподівання, що уряд відмовиться від запровадження нових правил оцінки взагалі або знову перенесе терміни набрання ними чинності. На його думку, кількість сертифікованих оцінювачів недостатня для належного обслуговування ринку.

Втім, за даними голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександра Рябченка, до Державного реєстру оцінювачів і суб'єктів оцінної діяльності станом на 30 жовтня включено 1540 оцінювачів, які отримали право на оцінку з метою оподаткування.

Голова ФДМУ також зазначив, що навчальні заклади, обрані для проведення підготовки оцінювачів, зможуть готувати щомісяця близько 1200 фахівців.