ЗМІ: Сайт Міноборони Естонії міг стати жертвою українських хакерів

Прес-секретар міністерства оборони Артур Югасте сказав естонському виданню Postimees, що поки не може підтвердити факт хакерської атаки, можливо сторінка не відкривається через технічний збій, але причини виниклої проблеми будуть незабаром встановлені, повідомляє РІА Новости.

Угруповання Anonymous Ukraine вже розмістила в мережі звернення, в якому підтвердила хакерську атаку на сайт Міноборони Естонії і виступила проти партнерства України і НАТО.

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"Ми хочемо, щоб керівництво НАТО почуло наш голос, голос українського народу. Ми не повинні бути слугами НАТО. Українці не хочуть вмирати за інтереси країн-членів НАТО. Україні не потрібен блок НАТО. Україна не потребує Європейського союзу. Україні не потрібна і Росія. Україна не повинна бути нічиїм рабом. Ми виступаємо за незалежну Україну. Руки геть від України! ", - йдеться в заяві.

Раніше Міноборони України повідомило, що рота морської піхоти Феодосійського окремого батальйону української морської піхоти візьме участь у командно-штабних навчаннях сил реагування НАТО Steadfast Jazz-2013, які відбудуться з 2 по 9 листопада на території Польщі.