На українсько-російському кордоні досі стоїть черга з 400 фур

Зокрема, 1 листопада 2013 року відзначено скорочення за добу черги вантажних транспортних засобів, що в`їжджають на митну територію Митного союзу, в пункті пропуску Довжанський – Новошахтинськ: станом на 9.00 п`ятниці, 1 листопада, черга скоротилася зі 197 транспортних засобів до 130 транспортних засобів.

Довжина черги вантажних транспортних засобів у пункті пропуску Успенська – Матвіїв Курган не змінилася і становить 48 транспортних засобів.

При цьому збільшилася черга за добу в пункті пропуску Новоазовськ – Весело-Вознесенка зі 157 до 201 транспортного засобу.

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У відомстві запевняють, що Південним митним управлінням вживаються всі можливі заходи для розв’язання ситуації. Проводиться робота щодо розширення кола осіб, які надають послуги від імені поручителів при митному транзиті, збільшилася кількість агентів організацій-поручителів, які оформляють документи перевізників на транзит.

Крім того, представники уповноважених компаній виїхали на територію України для укладення договорів про передачу своїх повноважень українським фірмам – таким чином, оформлення забезпечення проводитиметься наперед - до в`їзду на територію РФ.

Як альтернативний варіант перевізникам у пунктах пропуску ПМУ пропонують пройти на розташовані поблизу кордону митно-логістичні термінали і замість оформлення процедури внутрішнього митного транзиту (для якого і потрібне забезпечення) «розмитнити» товари відразу на кордоні і безперешкодно їхати до місця призначення.

«Найближчим часом пропускна спроможність буде відновлена», - обіцяють митники.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня, Міністерство доходів і зборів України звернулося до Федеральної митної служби Російської Федерації з проханням надати роз`яснення щодо застосування додаткових заходів гарантування доставки при переміщенні вантажів через кордон.

«З 28 жовтня митними органами, підпорядкованими Південному митному управлінню Федеральної митної служби Російської Федерації, застосовуються додаткові заходи гарантування доставки при переміщенні вантажів із застосуванням книги міжнародних дорожніх перевезень (МДП) у митних органах», - йдеться в повідомленні відомства.

Також у міністерстві зазначають, що вказані митні органи мають пункти пропуску, суміжні з українськими. «Оскільки митні органи, підпорядковані Південному митному управлінню, мають пункти пропуску, суміжні з українськими, вищезгадані дії російської митниці без попереднього повідомлення української сторони призвели до скупчення транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні з Російською Федерацією і виникнення додаткових складнощів при перетинанні державного кордону українськими перевізниками», - наголошується в повідомленні Міндоходів.

Міністерство просить роз`яснити, чи є такі дії «винятковим заходом стосовно українських перевізників і наскільки вони відповідають зобов`язанням у рамках митної Конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, членами якої є обидві держави».

Нагадаємо, влітку російська митниця посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що поставки їхніх товарів на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол. Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов`язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС.