В неділю на заході та півночі дощитиме

Завтра у західних областях України очікуються помірні дощі, вночі у північних областях невеликі дощі.

На решті території - без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень в окремих пунктах західних областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, на Закарпатті та узбережжі морів до 12°, вдень 12-17°; у східній частині вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.

У Києві та області у неділю вночі невеликі дощі, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.