Держземагентство хоче скасувати плату за реєстрацію земельних ділянок

"Серед найближчих завдань, які ставить перед собою Держземагентство: упорядкування видів і змісту землевпорядної документації, скасування плати за державну реєстрацію земельних ділянок, заміна обов'язковості розробки проектів сівозміни на просту декларацію аграріїв про їх дотримання", - зазначив керівник відомства Сергій Тимченко у статті для DT.UA.

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За його словами, в агентстві "є руки і голови для підготовки якісних земельних законів". "Вперше в історії земельного агентства ми маємо в центральному апараті трьох кандидатів юридичних наук та двох заслужених юристів", - підкреслив голова Держземагентств.

Він зазначив також, що за останні два роки відомство запустило електронний кадастр, ліквідувало земельні комісії, кардинально спростивши процес погодження проектів відведення, ввело відповідальність чиновників за порушення строків погодження землевпорядної документації.

"Ми відмовилися від моделі дорогого і довгого розмежування земель за бюджетні кошти, замінивши її моделлю їх безкоштовного розмежування в силу закону, законодавчо розблокували проведення земельних торгів. Та й багато чого по дрібницях підправили", - підкреслив він.