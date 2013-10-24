Дві третини селян не готові продати свою землю - опитування

Про це свідчать результати опитування аналітико-дослідницького Інститута Горшеніна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі в четвер повідомив експерт Інституту Володимир Застава.

«Майже 70% (жителів села – УНІАН) проти того, щоб земля ставала товаром, але при цьому чимала кількість людей виступає за те, щоб їхню землю брали в оренду якісь підприємства й платили їм за це орендну плату», - прокоментував результати дослідження інституту експерт.

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Співробітники інституту також опитали сільські сім'ї щодо їхнього середнього доходу. За даними Інституту Горшеніна, порівняно з результатами дослідження, проведеного в 2011 році, середній дохід сім'ї, що проживає в сільській місцевості, зріс. Зокрема, 41% опитаних сімей має дохід від 2 до 5 тис. грн на місяць, тоді як у 2011 році таких сімей було 32,5%. Також зріс відсоток жителів сільської місцевості, щомісячний дохід яких становить від 5 до 10 тис. грн – до 12,6% проти 2,3% у 2011 році. Разом із тим, кількість сімей, чий дохід варіюється в рамках від 1 до 2 тис. грн, у 2013 році скоротився до 21,1% із 34,3% у2011 році.

Інститут Горшеніна не повідомив кількості опитаних і методу проведення дослідження.

Як повідомляв УНІАН, згідно із дослідженням Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, проти зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення виступають 58,5% власників земельних паїв серед понад 5 тис. респондентів із 13 областей.

Довідка УНІАН. Інститут Горшеніна – незалежний неприбутковий аналітико-дослідницький центр, спрямований на вивчення суспільних і політичних процесів в Україні та світі. Інститут Горшеніна є експертно-комунікаційним майданчиком для обговорення актуальних питань національного й міжнародного порядку денного.