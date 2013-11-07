Угода щодо Адріатичного газового коридору може бути підписана у Вільнюсі

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення в ході брифінгу в Кабінеті міністрів висловив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Якщо подивитися на графік, може, це (підписання угоди – УНІАН) відбудеться у Вільнюсі», - сказав міністр. При цьому він зазначив, що коридор повністю відпрацьовано. «Всі складові цього питання ми повідомимо після того, як вона (угода – УНІАН) буде підписана. Це здійсниться найближчим часом», - зазначив Ставицький.

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Разом з тим, він сказав, що саме підписання передбачає участь трьох прем'єр-міністрів – України, Хорватії та Угорщини. І тому «труднощі з підписанням» можуть бути в тому, що трьом головам урядів треба домовитися про місце зустрічі. Вільнюс, за словами Ставицького, це «можливе місце».

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Україна і Європейський Союз погодили новий маршрут поставок природного газу до України з Хорватії через територію Угорщини в українські газові сховища. В інтерв'ю УНІАН міністр Ставицький не виключив, що газ на LNG-термінал може надходити із США і Мозамбіку.

Підписання Угоди про Адріатичний коридор очікувалося 5 листопада в ході візиту до Києва прем'єр-міністра Хорватії Золана Мілановіча. Проте візит було відкладено на невизначений час через неузгодженість часу проведення двосторонніх зустрічей.