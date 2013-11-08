Україна розраховує на 1,2 млрд євро від міжнародних фінансових організацій

«На сьогодні йде активний діалог з міжнародними фінансовими організаціями й іншими міжнародними інституційними інвесторами. Вже у 2014 році від проектів МФО очікується 1,2 млрд євро», - зазначається у повідомленні.

За інформацією Мінфіну, сьогодні вже розпочато обговорення з Міжнародним валютним фондом пакету реформ для нової програми, яка включатиме енергетичну складову. Доповненням до угоди з МВФ стане підписаний меморандум про взаєморозуміння і кредитна угода між Україною і ЄС про виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 610 млн євро. Також Мінфін розраховує на отримання від ЄС узгодженого обсягу секторальної бюджетної допомоги у розмірі 127,8 млн євро у рамках спільної розробленої Стратегії розвитку системи управління державними фінансами України.

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Як повідомляв УНІАН, з 17 по 28 жовтня в Україні працювала технічна місія МВФ, метою якої було проведення пост-моніторингу і консультації з владою з приводу оцінки поточної економічної ситуації в Україні. За підсумками роботи місії Фонд вийшов із заявою про те, що технічні консультації з урядом України з питання подальшої співпраці будуть продовжені.

Водночас, сьогодні, 7 листопада, Рада директорів Міжнародного валютного фонду повідомила про наміри у середині грудня обговорити питання відновлення співпраці з Україною, зокрема, в частині можливого надання фінансування за програмою stand-by в обсязі близько 15 млрд дол.

Кошти Фонду залишаються важливим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяють доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу.

За інформацією Міністерства фінансів України, на даний момент Україна веде переговори з фахівцями МВФ щодо макропоказників, які закладаються в проект бюджету на 2014 рік.

Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку системи управління державними фінансами, розроблену в рамках підписання Угоди про асоціацію з ЄС, у серпні поточного року.