Світовий банк виділить $350 млн на підвищення ефективності теплопостачання в Україні

Світовий банк має намір профінансувати проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» близько 350 млн. дол.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на першого заступника міністра відомства Григорія Семчука.

За його словами, в рамках підготовки до проекту розроблено попередні техніко-економічні обґрунтування (ТЕО) модернізації 6 комунальних підприємств Вінниці, Івано-Франківська, Кам'янця-Подільського, Миколаєва, Харкова і Херсона. На черзі підготовка ТЕО для підприємств Дніпропетровська, Кіровограда, Чернігова і Донецька.

У прес-службі Мінрегіону також нагадали, що початок реалізації проекту заплановано на ІІ півріччя 2014 року. А термін його реалізації – 6 років.

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Як повідомляв УНІАН, в середині серпня Мінрегіон повідомляв, що в рамках реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» Світовий банк виділить інвестиційну позику в розмірі 300 млн. дол.

Тоді ж повідомлялося, що фінансування в рамках проекту буде надано для комунальних підприємств «Донецькміськтепломережа», «Харківські теплові мережі», «Миколаївоблтеплоенерго», «Херсонтеплоенерго», «Вінницяміськтеплоенерго», «Івано-Франківськтеплокомуненерго» і «Міськтепловоденергія» (Кам'янець-Подільський).

Передбачається, що інвестиції будуть спрямовані на підвищення економічної та енергетичної ефективності підприємств, мінімізацію витрат паливно-енергетичних ресурсів, удосконалення інституційного потенціалу і підвищення надійності функціонування систем теплопостачання.