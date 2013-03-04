Держбанк розвитку допоможе підприємствам дешевими кредитами - Мінекономіки

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов констатує, що Державний банк розвитку, створення якого передбачено в Державній програмі активізації економіки, виключить «фактор чиновника» із процесу державної підтримки реального сектора.

Про це він сказав в ефірі телеканалу БТБ.

«Є галузі, які можуть досить швидко наростити обсяги і задовольнити попит, наприклад, АПК. Але сільське господарство за собою тягне машинобудування. Оскільки ми розуміємо, що сільське господарство одна з найважливіших галузей нашої економіки, і притому дає дуже хороші валютні надходження, то нам необхідно розвивати машинобудування. Тобто, якщо ми допоможемо АПК, то підштовхнемо у розвитку машинобудування, то це збільшить обсяг виробленої сільськогосподарської продукції», - сказав міністр.

Прасолов відзначив, що Державний банк розвитку, створення якого передбачено в даній програмі, виключить «фактор чиновника» із процесу державної підтримки.

«Державний банк розвитку створюється для того, щоб дати в економіку «довгі гроші» з досить низькою процентною ставкою. Ви знаєте, що таких фінансових ресурсів сьогодні дуже мало. Другий важливий момент, який обговорювався при опрацюванні ідеї створення такого банку, це виключення чиновника з процесу ухвалення рішення про видачу грошей або державної підтримки тим чи іншим галузям або тим чи іншим підприємствам. Оскільки механізм буде такий: з бюджету виділяються гроші, припустимо в статутний фонд банку розвитку. Банк розвитку потім ці гроші передає комерційним банкам. Тобто, якщо раніше стояв чиновник, то тепер буде комерційний банк, і саме комерційний банк буде оцінювати ефективність проекту, його окупність й інші параметри», - сказав він.