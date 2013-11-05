Українці почали частіше брати кредити в банках

Банки активізували роздрібне кредитування. Нацбанк оприлюднив консолідований звіт, з якого випливає, що в III кварталі портфель кредитів банків, виданий фізичним особам у національній валюті, виріс на 8,06 млрд грн. Це найзначніший приріст з початку року: у I кварталі банки наростили роздрібний портфель на 3,67 млрд грн, а в II - на 4,51 млрд грн.

Велику частину зростання портфеля - на 5,86 млрд грн (72,7% приросту) - забезпечили найбільші гравці. Найбільший обсяг роздрібних кредитів у Дельта Банку (+1,65 млрд грн) і ПриватБанку (+1,59 млрд грн), повідомляє Ъ.

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З групи великих кредитних установ виділяється ОТП Банк, який за три місяці наростив портфель кредитів населенню на 949 млн грн. Цим він практично повністю забезпечив приріст портфеля II групи банків, які в цілому наростили його на 847 млн грн.

Серед середніх і невеликих банків приріст роздрібних портфелів забезпечили в III кварталі такі роздрібні установи як Платинум Банк (+494 млн грн), Банк Ренесанс Капітал (+139 млн грн) і Ідея Банк (+103 млн грн). Дивовижний приріст показали "Місто Банк" (+114 млн грн) і банк "Капітал" (+113 млн грн).

Подальша ситуація з кредитуванням буде залежати від депозитних ставок, заявляють банкіри. Поки вони залишаються стабільними: наприклад, за жовтень річні внески в середньому подешевшали всього на 0,11 процентних пунктів - до 17,35%, а такі дорогі ресурси окупаються тільки в роздробі.