Завтра в Україні буде південний вітер, невеликі дощі і туман

Завтра, 10 листопада, вночі на крайньому заході, вдень у західних областях України очікуються невеликі та помірні дощі. На решті території без опадів,Повідомили УНІАН в українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці у південній і східній частині буде туман.

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Вітер переважатиме південний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 9-14°, у Криму до 18°.

У Києві та столичній області опадів не передбачається. Нічна температура на Київщині становитиме 3-8° тепла, денна - 9-14°. У м. Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.