У Луганську троє осіб загинули від отруєння чадним газом
09:42, 11 листопада 2013Суспільство
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Тіла 3-х загиблих були виявлені у приватному житловому будинку в Луганську, попередня причина загибелі - отруєння чадним газом
Постраждалих не вдлося врятувати, пожежні підрозділи не викликалися
У Луганську троє осіб загинули від отруєння чадним газом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, тіла 3 загиблих було виявлено у приватному житловому будинку Луганська вчора, 10 листопада, о 17.57.
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Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом, йдеться в повідомленні.
Пожежні підрозділи не викликались, додали в ДСНС.
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