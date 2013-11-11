Популярні американські фільми стали в чотири рази більш жорстокими

Кількість сцен насильства в найбільш комерційно успішних у США фільмах зросло з 1950-го року майже вчетверо, при цьому найактивніше воно проникає в найбільш популярну категорію фільмів, повідомляє РИА Новости з посиланням на статтю, опубліковану в журналі Pediatrics.

Бред Бушмен (Brad Bushman) з Університету штату Огайо (США), який цього року став лауреатом Шнобелівської премії за підтвердження того, що ті, хто вважає себе п'яним, заодно вважає себе привабливим, і його колеги проаналізували 915 фільмів, які були найбільш популярні в Америці з 1950 по 2012 роки.

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У США фільми поділяються за категоріями: G - фільми без обмежень, PG - дітям рекомендується дивитися фільм з батьками, PG-13 - діти до 13 років допускаються на фільм тільки з батьками, R - підлітки до 17 допускаються на фільм тільки з батьками. Фільми категорії PG-13 найбільш популярні: 7 з 10 найбільш успішних фільм 2012 року належить до цієї категорії, відзначають вчені.

Крім кількості сцен насильства у фільмах, вчені відстежували, відбувалося воно з застосуванням вогнепальної зброї. Це, на думку дослідників, важливо через відомого психологічного ефекту: наявність пістолета або його зображення в полі зору змушує людей поводитися агресивніше. Тому вчені припускають, що сцени, в яких фігурує вогнепальна зброя, надаватимуть особливо сильний негативний вплив на аудиторію.

Результати досліджень показали, що кількість сцен насильства у фільмах збільшилася майже вчетверо з 1950 по 2010 роки. При цьому з 1985 року, коли усталене існуючий поділ за категоріями, кількість сцен насильства із застосуванням вогнепальної зброї не збільшилася ні в одній категорії, крім PG-13.

Фільми цієї категорії в 1985 році практично не містили таких сцен, але їх кількість поступово збільшувалася до 2005 року, а потім стало зростати ще швидше. У 2010 році фільми категорії PG-13 наздогнали за цим показником категорію R, а в 2011-2012 роках обігнали її.