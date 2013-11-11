У Кабміні пов'язують подальше поліпшення інвестклімату із створенням ЗВТ з ЄС

Про це заявив Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов за результатами зустрічі з Європейським Комісаром Янушем Левандовські під час візиту до Брюсселя.

«Україна рухається до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Приймаються необхідні закони та рішення Уряду. Також Україна вже зараз готується до імплементації Угоди. Це вирішальний і дуже непростий час для нашої країни. У цей відповідальний момент нам потрібна підтримка Європейського Союзу», - зазначив він.

За словами Першого віце-прем'єр-міністра, Україні вдалося зблизити позиції з ЄС з багатьох питань.

Він нагадав, що реформаторські кроки Уряду були гідно оцінені Світовим банком.

«В останньому рейтингу «Doing Business» Україна піднялася відразу на 28 позицій, зайнявши 112 місце серед 190 країн. За три роки Україна поліпшила свої позиції на 40 пунктів. Подальше поліпшення інвестиційного клімату ми пов'язуємо зі створенням зони вільної торгівлі з ЄС», - сказав Перший віце-прем'єр-міністр.

Представник Уряду висловив переконання, що введення європейських норм і стандартів, зняття торгових бар'єрів підвищить привабливість України і створить більш комфортні умови для бізнесу.

Крім того, Сергій Арбузов повідомив Єврокомісару, що в даний час український Уряд працює над пошуком внутрішніх стимулів для пожвавлення економіки та переорієнтації експорту на нові ринки.