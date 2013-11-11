У Севастополі через авіабомбу відселять жителів трьох сіл

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Севастополі перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Федір Рубанов.

«12 листопада з 10.00 ранку почнеться тимчасове відселення жителів із трьох довколишніх населених пунктів на період до остаточного завершення спецоперації зі знищення авіабомби. Безпосередньо організацію відселення покладено на Балаклавську районну держадміністрацію», - повідомив Рубанов.

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У свою чергу, начальник Управління ДСНС у місті Севастополі Геннадій Сухорученков відзначив, що на сьогоднішній день проведено стовідсоткову технічну підготовку до вивезення і знищення авіабомби на спецполігоні в районі села Хмельницьке.

За його словами, до підготовки та проведення безпечних робіт зі знищення вибухонебезпечного об'єкту залучено сили Управління ДСНС у Севастополі, інженерні сили ВМС Збройних Сил України, Управління МВС України в місті Севастополі. Безпосередньо саму спецоперацію проводитимуть аварійно-рятувальні загони особливого призначення.

Представники керівництва СМДА і Управління ДСНС запевнили севастопольців, що спецоперацію проводять професіонали високого рівня, які успішно впораються з поставленим завданням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС України в м. Севастополі, до роботи з боєприпасом будуть допущені тільки 12 чоловік - професійних піротехніків Державної служби України з надзвичайний ситуацій, які пройшли спеціальну підготовку і мають досвід роботи з вибухонебезпечними боєприпасами часів Великої Вітчизняної війни.

В день проведення робіт зі знищення вибухонебезпечного предмету, для забезпечення безпеки населення службами міста буде проведено тимчасове відселення громадян із зони можливого ураження: з будинків, місць з масовим перебуванням людей і підприємств, розташованих поблизу маршруту проходження колони. Співробітниками міліції буде забезпечено оточення території та перекриття транспортної розв'язки, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, німецька уламково-фугасна авіаційна бомба SD-1000 вагою 1 тонна була виявлена 8 листопада жителями міста в районі селища Жовтневе Балаклавського району. Бомба знаходиться поблизу Інкерманського Свято-Климентіївського чоловічого печерного монастиря, в 140 метрах від залізничної колії та 160 метрах від найближчого житлового будинку. За інформацією Управління ДСНС у місті Севастополі, вага вибухової речовини знайденої авіабомби – 540 кілограмів, радіус розльоту осколків становить близько 1500 метрів, радіус ударної хвилі -1160 метрів.

Сьогодні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про ліквідацію знайденої бомби завтра, 12 листопада, на спецполігоні неподалік с. Хмельницьке Балаклавського району м. Севастополя.