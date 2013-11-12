Мінфін хоче "позичити" в українців три мільярди гривень

Міністерство фінансів України наступного року планує розмістити казначейські зобов'язання серед населення і залучити до Держбюджету 2,6-3 млрд грн за допомогою цього інструменту, повідомила журналістів директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

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«Довіра відновлюється, але сьогодні ми повинні запропонувати ринку інші інструменти. За 2 роки ми залучили на внутрішньому ринку близько 7 млрд дол., тоді як всі наші зовнішні позики становлять 14,3 млрд дол. Тому ми розуміємо, що місткість ринку хороша, і наступного року плануємо розмістити казначейські зобов'язання на 2,6-3 млрд грн», - сказала вона.