Уряду стає дедалі складніше шукати гроші для бюджетників - ЗМІ

Вчора в Держказначействі повідомили, що, згідно з їх оперативними даними, за січень-жовтень доходи загального фонду держбюджету зросли на 4,7%, або 10,8 млрд грн - до 241,4 млрд грн. Зокрема, в жовтні в казну надійшло 24,7 млрд грн (+11,7% до факту 2012 року).

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Це вже другий місяць поспіль, коли відрахування до загального фонду виявляються більшими, ніж минулорічні показники. Однак, за інформацією "Ъ", Мінфін вимагав зібрати більше податків - недобір у жовтні склав 4,2 млрд грн.

Враховуючи, що загальний фонд держбюджету-2013, з якого фінансуються всі захищені статті витрат, був складений виходячи з 11-процентного зростання доходів, для його виконання у листопаді-грудні уряд має зібрати 80,7 млрд грн.

Сподіватися на НБУ влада більше не може: при плані в 22,8 млрд грн центробанк на 1 жовтня вже перерахував 19,75 млрд грн. Таким чином, в IV кварталі він може виділити лише 3 млрд грн. "Дані казначейства дивовижні - при падінні економіки ще звідкись беруться доходи", - здивований генеральний директор Бюро економічних і соціальних досліджень Валерій Гладкий.

Критичну ситуацію в сфері держфінансів підтверджують і дані про стан єдиного казначейського рахунку (ЄКР). На 1 листопада обсяг вільних коштів на рахунках Держказначейства скоротився до рекордно низьких за 10 років показників.

За місяць він знизився майже в 10 разів - до 410 млн грн. Настільки низький показник був на початку року - 458 млн грн, після чого становили 2,8-4,1 млрд грн. Гірше, ніж зараз, останній раз було в серпні 2003 року, коли в розпорядженні Кабміну залишалося всього 341 млн грн.

Вчора в Мінфіні не відповіли на запит про причини скорочення коштів на ЄКР. Воно було викликане тим, що 30 жовтня Мінфін здійснив найбільший за поточний рік платіж на користь МВФ - $ 532 млн (4,2 млрд грн).

При цьому уряд не міг перепозичити цю суму: у жовтні Мінфін різко скоротив обсяг випуску цінних паперів для фінансування бюджету до 3 млрд грн при середньому показнику в поточному році в 10,7 млрд грн на місяць. Чергова виплата МВФ пройде 12 листопада на суму $ 190 млн (1,5 млрд грн).

Такий стан ЄКР говорить про безграмотне планування і неефективне управління держвидатками, вважають експерти. "Це все результат невиконання бюджету. До кінця року дірка складе 25-30 млрд грн, - прогнозує директор департаменту Інституту бюджету і соціально-економічних досліджень Артем Рудик. - Це загрожує тим, що уряд буде змушений урізати, де тільки зможе: від трансфертів до соціальних витрат. Наприклад, медикаменти - захищена стаття витрат, але щороку потрапляє "під ніж". "Кабмін не в змозі виконати всі зобов'язання. Якщо "Нафтогаз" не може розрахуватися за поставлений газ, то це говорить про те, що грошей немає", - додає пан Гладкий.

За інформацією співрозмовника "Комерсант", близького до уряду, до кінця року на захищені статті витрат не вистачає 18 млрд грн. "Бюджетні установи не отримують грошей, їх вже переводять на фінансування через спецфонд. Багатьом бюджетникам навіть аванс за жовтень ще не виплатили", - сказав він, пояснивши, що "бюджет виконується за рахунок авансів з податку на прибуток і блокування податкових накладних".

"Не видається відшкодування ПДВ тим підприємствам, за якими ніхто не стоїть. Так було і в 2004 році", - сказав він. "Тепер уряд змушений погодитися з рекомендаціями МВФ, які раніше ігнорувалися", - вважає пан Рудик.

Для цього уряду необхідно підвищити ціни на газ для населення і теплокомуненерго, скоротити витрати на зарплати бюджетникам.

Однак Валерій Гладкий упевнений, що кредит МВФ Україна може отримати в кращому випадку у березні, і то за умови, що вимоги фонду будуть враховані в бюджеті-2014. "Поки реально до кінця поточного року звести фінанси до прийнятного дефіциту, одномоментно підвищивши тарифи для населення і теплокомуненерго та скоротивши витрати з держзакупівель", - резюмує пан Гладкий.