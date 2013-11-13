Україна виплатила кредит МВФ за 2013 рік

Національний банк України 12 листопада перерахував Міжнародному валютному фонду 359,2 млн дол., забезпечивши повне виконання зобов'язань перед Фондом, вказаних у кредитній угоді сторін на поточний рік, повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з графіком погашення запозичень за 2013 рік Україна здійснила виплати МВФ на суму 5,603 млрд дол.

"Україна підтвердила статус надійного позичальника усьому міжнародному співтовариству, і надалі своєчасно виконуватиме свої зобов'язання", - цитує прес-служба заступника голови Національного банку України Ігоря Соркіна.

За словами Соркіна, у 2014 році загальна сума виплат за кредитом Міжнародного валютного фонду буде значно меншою, ніж цього року, і становитиме 3,663 млрд дол.

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Також повідомляється, що 2015 рік - це останній рік виконання кредитних зобов'язань. Сума виплати у 2015 році буде найменшою за весь період дії договору запозичення і становитиме 1,485 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch оцінило майбутні виплати України за кредитами і відсотками МВФ станом на початок жовтня в 1,7 млрд дол. За інформацією Мінфіну, на початок жовтня обсяги майбутніх виплат за валютними зобов'язаннями, включаючи внутрішні і зовнішні борги, становили 1,850 млрд дол.

За словами директора департаменту боргової і міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук, Україна має сплатити за позиками у цілому 17,7 млрд грн до кінця поточного року.

«За зобов'язаннями на цей рік залишилося сплатити у листопаді 13,5 млрд грн і 4,2 млрд грн у грудні», - сказала вона.