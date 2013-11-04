ЗМІ: 90% українців не відчують збільшення цін на газ за вимогою МВФ (відео)

Президент Віктор Янукович погодився на умови МВФ заради отримання кредиту - це різке підвищення тарифів на газ, скорочення пільг для населення та можливість здешевлення гривні до 8,5 за долар.

Непопулярне рішення нібито було прийняте на закритій нараді, написали 2 листопада ЗМІ, тож ТСН вирішила перевірити це повідомлення та з'ясувати, чи є чого боятися українцям і чи корисними для нашої економіки будуть нові зміни.

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"Моя інформація отримана від впливових джерел. Більше того, непрямим підтвердженням є те, що водночас із цим рішенням Януковича МВФ повідомив, що Україна готує пакет антикризових заходів", - зауважив автор матеріалу та редактор відділу економіки видання "Дзеркало тижня. Україна" Юрій Сколотяний.

Одне з ключових рішень - згода президента на значні, до 60%, підвищення тарифів на газ для населення. Проте, попри ці цифри, панікувати поки що українцям не слід, запевняє експерт.

"Багаті будуть сплачувати за бідних. Люди з великими будинками, статками, з басейнами, багато поверхів... Воно торкнеться тільки тих верств, які споживають більше трьох кубічних метрів на рік", - пояснив незалежний експерт Валентин Землянський.

За підрахунками журналістів, 90% українців не відчують підвищення тарифів. Це середньостатистичні громадяни, які живуть у квартирах або будинках на три-чотири кімнати. Вони витрачають до 2,5 тис. кубометрів газу на рік.

МВФ змусить платити за газ у півтора рази більше тільки тих, хто спалює більше 3,5 тис. кубометрів на рік. У Європі держава компенсує кошти за високий газовий тариф громадянам, які цього потребують. В Україні ж мільярди йдуть у "чорну діру" нафтогазової і комунальних монополій.

Іще одна умова МВФ, на яку начебто може погодитися українська влада, - це скасування численних пільг для великого бізнесу і населення, зокрема, чиновників, суддів і депутатів. Ці дії до останнього часу відкладали через очевидну загрозу для електоральних рейтингів влади.

Для стабілізації держфінансів - за тією самою неофіційною інформацією - влада погодилася врізати навіть свої витрати: держапарат має зекономити майже 19 млрд грн. Що ж до коштів МВФ, то частина з них, як запевняють експерти, піде на латання дірок у бюджеті, а частина - на валютну стабілізацію.