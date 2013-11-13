ЗМІ назвали причину конфлікту Газпрому і Нафтогазу

Справа в тому, що сторони не змогли підписати акт приймання газу за підсумками жовтня. "Нафтогаз" провів свопові обміни з Ostchem Дмитра Фірташа і намагається переконати "Газпром", що поставлені в жовтні 3,2 млрд кубометрів входять в ті 5 млрд кубометрів, які Ostchem домовилася купити у "Газпрому" за зниженою ціною. Але російська монополія цю схему не визнає і вимагає з "Нафтогазу" $ 1,35 млрд. Експерти вважають, що формально "Нафтогаз" мав право на розмін, пише Комерсант-Україна.

Вчора ІТАР-ТАРС повідомив, що "Газпром" і "Нафтогаз" досі не підписали акт здачі-приймання 3,2 млрд кубометрів російського газу, поставленого в Україну в жовтні. Цю інформацію підтвердили "Комерсанту" джерела в газовій галузі. За версією одного з них, "Нафтогаз" наполягає на тому, що майже весь цей обсяг отримав і повинен оплатити Ostchem Дмитра Фірташа. За даними джерел "Комерсант", у жовтні з поставлених 3,2 млрд кубометрів "Нафтогаз" в рамках обмінної операції направив близько 2,1 млрд кубометрів комунальним підприємствам, взамін надавши Ostchem аналогічний обсяг свого газу, вже закачаного в ПСГ.

Решту російського газу Ostchem закачала сама. Це пояснює, чому на 22 жовтня, як повідомляв заступник голови "Нафтогазу" Вадим Чупрун, Ostchem належало вже 4 млрд кубометрів газу в ПСГ, тоді як на початок місяця - менше 1 млрд кубометрів. Але "Газпром" розцінив обмін як порушення домовленостей і виставив "Нафтогазу" рахунок за жовтень в $ 1,35 млрд, як якщо б газ закуповував тільки "Нафтогаз". У "Газпромі", "Нафтогазі", "Укртрансгазі" і Ostchem від коментарів відмовилися.