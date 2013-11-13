Офіційний курс валют на 14 листопада
18:56, 13 листопада 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
НБУ встановив курс гривні / Фото : poltava.pl.ua
На 14 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 13 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1072.2609 (на 13 листопада – 1073.6198)
10 RUR – 2.4355 (на 13 листопада – 2.4363)
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