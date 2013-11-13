Офіційний курс валют на 14 листопада

18:56, 13 листопада 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

НБУ встановив курс гривні / Фото : poltava.pl.ua

На 14 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 13 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1072.2609 (на 13 листопада – 1073.6198)

10 RUR – 2.4355 (на 13 листопада – 2.4363)

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