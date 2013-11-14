Україна за 9 місяців скоротила імпорт газу на 21,4%

Згідно з повідомленням, у вересні 2013 року Україна збільшила імпорт природного газу порівняно з вереснем 2012 року на 40,9% - до 1,875 млрд дол.

Нагадаємо, велику частку газу, що імпортується в Україну, становить газ, який поставляється з Російської Федерації.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-вересні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 19,8% - до 19,712 млрд куб. м.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження й розподілу природного газу в Україні на 2013 рік із обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Надходження газу цього року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день поставками газу в Україну займаються: енергетичний холдинг Ріната Ахметова - ДТЕК (із території Угорщини), компанія Сергія Курченка - СЄПЕК (також із території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа - Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (Польща, РФ).