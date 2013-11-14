Україна за 9 місяців скоротила імпорт нафти майже у 5 разів
Україна у січні-вересні 2013 року скоротила імпорт нафти у грошовому вираженні порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 4,6 разу - до 225,3 млн дол., повідомляє Державна служба статистики України.
Згідно з повідомленням, імпорт нафти у грошовому вираженні у вересні 2013 року порівняно з вереснем 2012 року знизився на 24,2% - до 43,3 млн дол.
Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна у січні-вересні 2013 року скоротила імпорт нафти у 4 рази - до 320,2 тис. тонн порівняно з 1 млн 275,7 тис. тонн за аналогічний період 2012 року.
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Україна планує до кінця поточного року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.
Довідка УНІАН. Україна має шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік. Проте на сьогодні в роботі перебувають лише Кременчуцький НПЗ, Одеський і Шебелінський ГПЗ, який працює з мінімальною завантаженістю.