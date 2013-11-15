УЗ відкрила попередній продаж квитків на 29 грудня

Згідно з повідомленням, на поїзди, що курсують в західному напрямку, відкрито продаж більше 14 тис. квитків, з яких залишаються у вільному доступі більше 5 тис. Зокрема, це маршрути, які з'єднують столицю з Івано-Франківськом, Львовом, Ужгородом і Трускавцем. Також у вільному продажу залишаються квитки на швидкісний поїзд № 169 за маршрутом Київ - Львів.

На поїзди, що курсують у кримському напрямку, на 29 грудня відкрито продаж близько 8 тис. квитків, з яких у вільному доступі залишаються більше 5 тис.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у разі зростання попиту на свої послуги в новорічні свята розглядає можливість призначення більше 20 додаткових поїздів на найбільш популярних напрямках. Цими напрямками можуть стати, зокрема, маршрути, що з'єднують Київ з Ужгородом, Івано-Франківськом та Дніпропетровськом, Одесу і Харків з Ужгородом, а також Сімферополь зі столицею та Івано-Франківськом.

«Укрзалізниця» також повідомила, що 16 листопада буде відкрито попередній продаж квитків на 30 грудня.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, який здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученні, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.