На Київщині п’яний хуліган побив міліціонера

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Встановлено, що до міліції надійшло повідомлення від адміністратора супермаркету про те, що невідомий чоловік хуліганить в приміщені магазину. Міліціонери, які приїхали на місце події, намагалися втихомирити чоловіка. Однак, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він на вимоги правоохоронців не відреагував. Натомість, стверджують в прокуратурі, накинувся на одного з міліціонерів, нанісши йому удар кулаком в обличчя.

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«В подальшому молодика доставили до Сквирської центральної районної лікарні для встановлення стану алкогольного сп’яніння. В ході медичного огляду дебошир знову ударив правоохоронця головою в обличчя», - йдеться в повідомленні.

Міліціонер отримав чисельні ушкодження, підкреслили в прокуратурі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, тобто умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк

Прокуратура Сквирського району здійснює процесуальне керівництво у кримінальному проваджені за фактом побиття працівника міліції.